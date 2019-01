Record su record. Così Fabio Quagliarella a Sky Sport dopo la doppietta contro l'Udinese: “Mi emoziono, mi vengono i brividi, non so cosa dire. Mi sono goduto i miei tifosi dopo il gol, sono felice per il record. Lacrime? Sì, sono uno dei miei segreti (commosso, ndr). A breve faccio 36 anni, sono orgoglioso, sì, eguagliare un record del genere è inimmaginabile per me. Io in Nazionale? Vado a letto, giustamente il ct Mancini deve portare avanti un gruppo di giovani altrimenti non cresceremo mai, è giusto che faccia le sue scelte, ha attributi per fare le scelte in Nazionale. Voglio arrivare alla domenica e divertirmi, con un assist, con una giocata, non entro per far gol, ma per divertirmi. Godo anche se metto un compagno davanti alla porta”.