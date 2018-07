Dopo il gol in rovesciata alla Juventus in Champions League, Cristiano Ronaldo disse a Real Madrid TV: “L'ovazione del pubblico dello Stadium è stato uno dei momenti più belli della serata. Ricevere un'ovazione da uno stadio con così tanta storia, è un'esperienza unica. Sono molto colpito e felice. Sin da quando ero bambino mi è sempre piaciuta la Juventus, mi piaceva vederla giocare, e il fatto che i tifosi bianconeri mi abbiano applaudito mi ha toccato il cuore. E' un grande ricordo, voglio ringraziare tutti i tifosi della Juventus. "Grazie" (detto in italiano, ndr)”.