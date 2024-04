Quando Dimarco ha pensato di smettere col calcio

Lo scudetto vinto con l’Inter per. Uomo assist ma anche decisivo in zona-gol, il classe ‘97 ha segnato 5 gol in campionato migliorando lo score della scorsa stagione quando ne aveva fatti 4.- Dopo la vittoria col Milan che ha regalato lo scudetto all’Inter, Dimarco ha parlato ai microfoni di Sky Sport raccontando anche quando stava per smettere di giocare: “Quando sono andato a Sion e mi sono infortunato.. Ma da lì è iniziata la risalita e oggi sono qui a godermi lo scudetto con l'Inter. Da interista, vincerlo nel derby è un'emozione incredibile. Ho sentito di tutto su di me, ma sono stato zitto e ho lavorato sodo. E ora sono contento di giocare nella mia squadra del cuore”.

- Cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, per tornare all’Inter Dimarco ha fatto un giro largo. I primi due step lontano da Milano sono Ascoli ed Empoli, due esperienze per giocare con continuità prima in Serie B e poi in A.che esercita e gli fa fare un altro paio di prestiti tra Parma e Verona prima di farlo tornare definitivamente in nerazzurro.