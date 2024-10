Quando può debuttare Szczesny con il Barcellona

Getty Images

Prima si ritira, poi ci ripensa.. Mercato svincolati, essendo chiuso quello tra club. Il club spagnolo è stato costretto a pescare dalla lista gratuita e così dopo aver valutato diverse opzioni ha convinto il portiere polacco a tornare in campo dopo aver annunciato la fine della carriera.- Szczesny firmerà un contratto di otto mesi fino a giugno 2025, nella gara di Champions League contro lo Young Boys era in tribuna al Camp Nou aspettando l'esordio con la nuova maglia.; se non dovesse giocare in quell'occasione sarà tutto rimandato alla sfida successiva dopo la sosta per le nazionali, il 20 ottobre quando il Barça giocherà contro il Siviglia.

- Ter Stegen si è infortunato nella partita di campionato contro il Villarreal uscendo dal campo in barella nel primo tempo per poi lasciare lo stadio su una sedia a rotella.. I tempi di recupero sono stimati intorno ai 7/8 mesi; dopo il suo infortunio tra i pali del Barça ha giocato il vice Inaki Peña, ora è pronto Szczesny.