Szczesny può giocare in Champions col Barcellona? Cosa dice il regolamento

Il brutto infortunio di Marc ter-Stegen ha costretto il Barcellona ad andare sul mercato per prendere un nuovo portiere. Non potendo tesserare giocatori di altri club per la finestra trasferimenti chiusa, il club spagnolo ha pescato dagli svincolati. Anzi, dai... ritirati.. Ci ha ripensato, non si ritira più e firma con il Barcellona.- Contratto di otto mesi fino a giugno 2025, il portiere polacco era in tribuna al Camp Nou in occasione della partita di Champions League contro lo Young Boys. In attesa del debutto assoluto, Flick può schierare Szczesny anche nelle prossime partite europee. Secondo il regolamento, infatti, "in questione e registrare un nuovo portiere in qualsiasi momento durante la stagione e completare la registrazione ufficiale della Lista A con un portiere idoneo a essere schierato. Un infortunio o una malattia sono considerati di lunga durata se durano almeno 30 giorni a partire dal giorno in cui si sono verificati l'infortunio o la malattia".

- Quello di Szczesny è un caso limite, perché una volta consegnata la lista dei giocatori -(in caso di qualificazione). Il caso di Szczesny però è particolare perché preso per sostituire un portiere che rimarrà infortunato per oltre 30 giorni.