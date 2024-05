Quando si gioca la Supercoppa Europea e chi partecipa

La, la competizione annuale tra i campioni in carica della Champions League e dell'Europa League, ideata dal giornalista olandese Anton Witkamp per decretare definitivamente la migliore squadra di club in Europa, scalda i motori: l'edizione 2024 è a solo un'estate di distanza.Fino al 2012, la sede è sempre stata Montecarlo. Poi, si è deciso di cambiare ogni anno: dopo Praga (2013), Cardiff (2014), Tbilisi (2015), Trondheim (2016), Skopje (2017), Tallinn (2018), Istanbul (2019), Budapest (2020), Belfast (2021), Helsinki (2022) e il Pireo (2023), nel 2024 sarà la volta delLa Supercoppa UEFA 2024 si disputeràCi sarà l'Atalanta, che con una vera e propria impresa ha battuto il Bayer Leverkusen per 3-0 a Dublino e ha vinto l'Europa League. Per conoscere il nome dell'avversaria, i bergamaschi dovranno attendere una decina di giorni, fino alla finale di Champions League a Wembley,