Quanti scudetti ha vinto l'Inter?

sta lottando per conquistare la suae fra i tifosi è partito il conto alla rovescia per festeggiare la vittoria del campionato. E quello che salvo sorprese verrà vinto dai tifosi nerazzurri sarà unoper la storia del club.Vincere il più importante titolo nazionale manca nella sala trofei di Viale della Liberazione ormai dalla stagione 2020/2021 quando in panchina c'era ancora Antonio. Prima del tecnico salentino ci fu il magico periodo del duo, poi quello dei Record die ancora prima quelli di Helenio Herrera con la conquista della prima stella.che vide la Beneamata trionfare in un testa a testa con la Pro Vercelli. Allora servi uno spareggio, vinto 11-3 dop una stagione chiusa in perfetta parità.

1910

1920

1930

1938

1940

1953

1954

1963

1965

1966

1971

1980

1989

2006

2007

2008

2009

2010

2021

19 Scudetti

9 Coppe Italia

8 Supercoppe Italiane

3 Coppa dei Campioni/Champions League

3 Coppe Uefa/Europa League

2 Coppe Intercontinentali

1 Coppa del Mondo per club

A far fede, ovviamente èdella Lega Serie A e della Figc che comprende anche le scelte fatte nell'epoca di Calciopolo con lo scudetto assegnato a tavolino dopo che fu tolto per penalizzazioni alla Juventus. In totaleIn che annate l'Inter ha quindi vinto i suoi 19 scudetti? Eccoli ripercorsi andando indietro nella storiaOltre ai 19 scudetti, nella sala trofei sono esposti un totale di altri 26 trofei fra titoli nazionali e internazionali così suddivisi