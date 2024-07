Quanto deve pagare l'Inter per riprendere Franco Carboni

Getty Images

Dopo una serie di prestiti in giro per l'Italia,in prestito con diritto di riscatto, riservandosi però il diritto di esercitare un controriscatto per riprendere il controllo del cartellino. Sull'esterno sinistro cresciuto tra Inter e Catania c'erano diversi club interessati, sia in Italia che all'estero, ma il River è stato quello più convinto ad affondare il colpo presentando un'offerte convincente.

- Carboni quindi arriva al River Plate. Prima di trasferirsi in Argentina Carboni firmerà un nuovo contratto con l'Inter, che sarà valido finché il club argentino non decide di prendere il giocatore a titolo definitivo. Per Franco si tratta di un ritorno in Argentina, dopo un periodo nel settore giovanile del Lanùs dove ha giocato prima di arrivare in Italia.- Doppio passaporto argentino e italiano,ha totalizzato tre presenze; i biancorossi avevano il diritto di riscatto - con controriscatto in favore dell'Inter - ma hanno deciso di non esercitarlo visto il poco spazio avuto in un anno. Così, la seconda parte della scorsa stagione l'ha giocata in Serie B con la Ternana, totalizzando più di 20 presenze compresi i playout, e segnando il suo primo gol da professionista.