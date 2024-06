Quanto guadagna la Juventus dalla cessione di Kaio Jorge

Getty

L'avventura dialla Juventus non è andata come i bianconeri si aspettavano. Il giocatore ha faticato ad ambientarsi e in più ci si è messo anche un brutto infortunio a fermare la sua crescita: l'attaccante brasiliano si è diviso tra prima squadra, Under 23 e Primavera, fino al prestito al Frosinone nell'ultima stagione. Anche in gialloblù la sua esperienza italiana non è decollata, così la Juve ha deciso di accettare una proposta arrivata dal Brasile.- Il club cheper riportare l'attaccante in patria dopo quattro stagioni in Italia. I bianconeri avrebbero voluto incassare qualcosa di più dalla cessione di Kaio Jorge, ma hanno deciso di accettare l'offerta del club brasiliano per monetizzare, evitando così di trovargli una nuova sistemazione in prestito considerando che nella rosa di Motta non ci sarebbe stato spazio per lui.

- Preso dal Santos, il primo gol di Kaio Jorge in bianconero è arrivato con la squadra Under 23 prima di subire un brutto infortunio al tendine rotuleo del ginocchio destro che gli fa chiudere la stagione con tre mesi d'anticipo.. Ora Kaio Jorge ha scelto il Cruzeiro per rilanciarsi, sperando che l'aria di casa gli faccia bene.