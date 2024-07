Quanto vale la recompra di Rafa Marin

AFP via Getty Images

Il difensoretargato Conte-Manna. Lo spagnolo classe 2001 arriva dal Real Madrid dopo l’ultima stagione giocata in prestito all’Alaves dove ha totalizzato più di 30 partite in campionato. Per la prima volta il giocatore ha deciso di lasciare la Spagna, arriva a Napoli per rinforzare la difesa di Conte dopo un passato nel Real Madrid Castilla, la seconda squadra dei Blancos.- Napoli e Real Madrid hanno trovato l'intesa per un trasferimento a titolo definitivo, ma le Merengues possono riprendere il controllo del cartellino del giocatore attraverso una recompra.Spieghiamo: l'estate prossima il Real non ha ancora diritto a esercitare la recompra, che scatterà solo dal 2025-26 e sarà di 25 milionidi euro; la stagione successiva salirà a 35. Se però il Napoli alla fine di questa stagione versasse 10 milioni nelle casse dei Blancos, la recompra salirebbe a 50 milioni nel 2026 e a 70 nel 2027.

- Rafa Marin arriva a Napoli per giocare titolare nella difesa Conte: nell'ultima stagione in prestito all'Alaves è stato schierato centrale - piede destro, ma può piazzarsi indistintamente a destra o a sinistra - nella difesa a quattro di Luis Garcia.. Da segnalare un suo gol con l'Under 19 spagnola: in un'amichevole di cinque anni fa col Portogallo segnò calciando da 70 metri.