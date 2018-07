In una intervista concessa a Canal Zico, l'ex centrocampista dell'Inter, Rafinha, ha parlato della sua esperienza in nerazzurro.



“Quando sono tornato a giocare, a gennaio ho saputo dell’interesse dell’Inter e non ci ho pensato due volte. È stata una esperienza dove ho conosciuto il calcio italiano, un’esperienza spettacolare. I tifosi mi hanno accolto in modo indescrivibile. Quando sono arrivato all’Inter abbiamo parlato per cercare di migliorare perché 7 anni fa c’è stato il Triplete e dopo 7 anni, quest’anno, siamo tornati in Champions. Adesso sono un giocatore del Barcellona, l’Inter non mi ha comprato e sono tornato. Spalletti? È un duro“