Che futuro per Matthijs de Ligt? Il difensore dell'Ajax è corteggiatissimo dai più importanti club europei che, però, si stanno scontrando con un problema ingombrante: Mino Raiola. La presenza del super-procuratore ha allontanato club inglesi come Arsenal, Liverpool e Manchester City e secondo quanto riportato da Sport in Spagna anche il Barcellona ha pessimi rapporti con l'agente italo-olandese. Chi ci può guadagnare? La Juventus che con Raiola ha un solido rapporto di partnership.