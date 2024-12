Raspadori: il gol e l'invenzione di Conte non cambiano il mercato. Se arrivano soldi e giocatori, il Napoli lo cede

segna il suoproprio nell'ultima partita dell'anno solare 2024,(2 gennaio - 2 febbraio 2025), un mercato del quale il classe 2000 ex Sassuolo si propone come uno dei protagonisti. Contro il Venezia,, con un bel sinistro che ha trafitto un Filip Stankovic fino a quel momento insuperabile: per il numero 81 del Napoli è arrivato il primo gol in 12 presenze e 501 minuti in campo fra Serie A e Coppa Italia, oltre a un assist.: "Il mio gol? Sono felicissimo di essere tornato al gol qua, i nostri tifosi sono il 12esimo uomo in campo. Sono partite toste, difficili, dobbiamo essere contenti nonostante le difficoltà., ti dà qualcosa in più. Orae dobbiamo guardare avanti".

E su Raspadori nel post partita arriva anche il. Aggiungere qualità in partite bloccate come quellea di oggi. Può rappresentare un’opzione importante. Sono contento per Jack che si allena in maniera molto seria e professionale. È un ragazzo che è coinvolto nel progetto e che dà quella qualità e quei gol di cui abbiamo bisogno".e la situazione generale di Raspadori, che, con l'obiettivo di non perdere la maglia della Nazionale in vista della fase finale della Nations League e, soprattutto, in vista delle qualificazioni ai Mondiali del 2026.

per sistemare la difesa, ma cerca rinforzi anche a centrocampo in vista del prossimo mercato. In questo senso(e qui forseinterno di centrocampo). L'attaccante interessa ad. Il nazionale italiano classe 2000 ex Sassuolo potrebbe essere utilizzato come, tutti giocatori che piacciono a Conte e interessano al Napoli. Il gol di oggi non cambia il mercato: se arrivano giocatori e soldi (il Napoli valuta Raspadori non meno di 20 milioni di euro).