Pierluigi Collina, designatore dell'arbitro Uefa, torna a parlare, a Sky Sport, dell'operato di Michael Oliver in Real Madrid-Juventus: "Credo che chiunque sappia come funziona la VAR e abbia chiaro che quello è un episodio in cui la VAR non può essere utilizzata. Critiche dall'Italia? Le critiche non fanno mai piacere però è normale riceverle. Quando si lavora è normale essere criticati per il lavoro che si fa, credo sia importante che le critiche non scendano mai sul personale e che abbiano un certo limite".



SU OLIVER - "Troppo giovane? Non credo di dover replicare, devo fare scelte con le persone che lavorano con me. Le scelte devono essere basate sui fatti ed è un fatto che l'arbitro in questione aveva arbitrato 199 partite di Premier League fino a quel momento.a La Premier è la competizione nazionale più importante. Partite importanti come Chelsea-Arsenal, Chelsea-City, City-United, ha arbitrato la finale di FA Cup tra Chelsea e United. Non mi pare un arbitro inesperto. Nelle ultime stagioni abbiamo perso un certo numero di arbitri importanti. Penso a Clattenburg, Rizzoli, Velasco. Altri li perderemo nelle prossime stagioni per una questione di età. Dobbiamo lavorare per preparare arbitri nuovi, meno conosciuti ma che hanno, secondo noi, qualità per fare certe partite".