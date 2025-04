AFP via Getty Images

Il difensore tedesco (32 anni ex Roma) è statodel ginocchio: "Dopo aver giocato per più di sette mesi con forti dolori - scrive lo stesso Rudiger sui propri social network -, purtroppo è stato inevitabile dover subire un intervento chirurgico al menisco. Ora finalmente non ho più dolore e l'operazione è riuscita. Grazie all'equipe medica. Voglio poter tornare a giocare il prima possibile, perché mi aspettano due grandi tornei, la Nations League e il Mondiale per Club, ma devo guardare avanti di settimana in settimana e vedremo. Farò tutto il possibile per riuscirci. A presto e abbiate cura di voi".

a Siviglia. Nel referto arbitrale si legge: "Rudiger è stato espulso per aver lanciato un oggetto dall'area tecnica che mi ha mancato. Dopo aver ricevuto il cartellino rosso, è stato trattenuto da diversi membri dello staff tecnico, mostrando un atteggiamento aggressivo"., da scontare nella prossima edizione della Coppa del Re. Invece nessuna sanzione disciplinare per Jude Bellingham.