Real Madrid, Ancelotti rischia? In due già pronti al suo posto

un' ora fa

Momento no per il Real Madrid. Sono arrivate, una dopo l'altra, due sconfitte pesanti: prima quella con il Barcellona in campionato, poi quella in Champions League con il Milan. L'ambiente è in fibrillazione, le prestazioni dei Blancos preoccupano ma la dirigenza, con Florentino Perez in testa, non ha intenzione di mettere in discussione la panchina di Carlo Ancelotti.



Lo scrive Marca secondo cui c'è ancora fiducia nell’allenatore italiano che ha un contratto fino al 30 giugno 2026 ed è reduce dalla vittoria della Champions League e della Liga, solo pochi mesi fa. Fiducia sì ma a tempo. Il club infatti vuole che Mbappé e compagni si rialzino al più presto e si rimettano in carreggiata. Dovranno dare filo da torcere al Barcellona nella corsa alla Liga e centrare almeno i playoff in Champions League. Dovesse precipitare la situazione però dalla Spagna non escludono decisioni drastiche con Raul Gonzalez Blanco e Santiago Solari che sarebbero pronti a fare il grande salto in prima squadra.