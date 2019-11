Da qui a scrivere definitivamente la parola "fine" sulla relazione tra Gareth Bale e il Real Madrid ancora ce ne vuole, però è altrettanto vero che i rapporti tra il gallese e i blancos non sono mai stati così ai minimi termini. Tanto che, secondo Cadena Ser, l'ex Tottenham avrebbe già fatto sapere a Florentino Perez il suo desiderio di lasciare Madrid e avrebbe già dato ordini al suo entourage di trovare una destinazione per gennaio. Attualmente ci sarebbe forte l'interesse della Cina e, in particolare, dello ​Shanghai Shenhua che sarebbe pronto a coprirlo d'oro. Occhio però anche ad eventuali movimenti dalla Premier League.