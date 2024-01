Real Madrid: quale futuro per Guler?

Come riporta Sport Arda Guler potrebbe lasciare il Real Madrid in questa sessione di mercato. Ancelotti dubita del livello fisico di Guler in questo momento e gli avrebbe suggerito di andare in prestito e seguire le orme di Brahim Diaz e Kubo, andati in prestito ed esplosi rispettivamente al Milan e alla Real Sociedad.



I Blancos stanno valutando questa possibilità anche per dare più minutaggio al turco. Un' opzione che potrebbe portare dei vantaggi sia al club che al calciatore, com’è successo appunto con Kubo e Brahim Diaz. Guler, che è guarito recentemente da un infortunio lungo 6 mesi, preferirebbe restare al Real Madrid e giocarsi le sue carte ai Blancos. Nonostante la sua guarigione il turco non ha ancora debuttato in Liga e si stanno valutando tutte le soluzioni possibili. Il giovane attaccante turco dovrà attendere la sua occasione ma ci vorrà del tempo per prendere il ritmo partita, oltre ad avere una fitta concorrenza ai blancos, che dispongono di un reparto offensivo ricco di stelle. Il giocatore classe 2005,accostato anche al Milan quest’estate, ha un contratto in scadenza nel 2029.