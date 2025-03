Repubblica - Inter, occhi su Isaksen: costo, concorrenza e l'idea di Inzaghi sul ruolo

Getty Images

è già in cerca di rinforzi per dare continuità al ciclo di Simone Inzaghi, in odor di rinnovo di contratto coi nerazzurri: l'ultima idea, svelata da La Repubblica, porterebbe ad un giocatore che in questa stagione si sta rivelando irrinunciabile per la Lazio:Il danese, dopo una prima stagione interlocutoria in Italia, si è affermato come titolare sulla fascia destra della formazione di Marco Baroni e fino a questo momento ha messo insiemeSull'ex Midtjylland, comunque, non ci sarebbero solo i nerazzurri: si legge che una squadra molto interessata sarebbe ilil prezzo al quale si potrebbe facilmente arrivare se si innescasse un'asta con protagonisti club di Premier League come gli Spurs.

Quanto al suo ruolo in caso di arrivo all'Inter, il quotidiano spiega che, giocando a tutta fascia. Il contratto con la Lazio scade nel 2028 e i biancocelesti sono pronti a valutare offerte.