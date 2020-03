Stephan El Shaarawy, ex giocatore del Milan ora allo Shanghai Shenhua, ha parlato così a Sky Sport del suo addio al club rossonero: "Ero arrivato in un momento della mia carriera in cui avevo bisogno di cambiare. Io sono milanista nel cuore, lo sanno tutti. Il Milan rimane la mia squadra, ma ci sono state delle circostanze per cui era giusto andare via. Rimane comunque la squadra per cui ho sempre tifato sin da bambino".