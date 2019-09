Nel corso della notte fra domenica e lunedì Inter e Paris Saint Germain hanno trovato l'accordo per la cessione in Francia di Mauro Icardi. Una notte non semplice per Wanda Nara e l'entourage del giocatore perché, secondo quanto appreso da Calciomercato.com il giocatore non era convinto neanche della scelta di andare a Parigi. È servito un colloquio anche colorito e non privo di tensione fra le parti per far uscire Icardi dal loop mentale che l'aveva portato a rifiutare tutte le offerte arrivate fino a quel momento. Solo nella mattinata di ieri, alla fine, Icardi si è convinto ad accettare il PSG.