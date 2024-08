Ricardo Rodriguez al Betis dopo il "no" dell'Inter, è ufficiale

Getty Images

lascia l'Italia e riparte dalla Spagna: è un nuovo giocatore del. Ufficiale il trasferimento del difensore svizzero classe 1992 che, dopo la scadenza del contratto con il, firma con i biancoverdi di Siviglia un accordoRodriguez era una richiesta di Simone Inzaghi per l'dopo l'infortunio di Tajon Buchanan, ma la candidatura dell'ex Milan è stata bocciata da Oaktree che cerca un profilo più giovane.

- Il Real Betis Balompié ha incorporato nelle sue fila Ricardo Rodríguez, già concentrato con i suoi nuovi compagni a Marbella dopo aver sostenuto una visita medica all'ospedale Quirónsalud Málaga. Lo svizzero si impegna con i biancoverdi fino al 2026.Ricardo Rodríguez (Zurigo, 25.08.1992) ha iniziato la sua carriera professionistica all'FC Zürich dove è rimasto per 3 anni.Successivamente inizia la sua avventura internazionale in squadre come VfL Wolfsburg (2012-17) dove è stato campione di Coppa di Germania e Supercoppa tedesca, AC Milan (2017-20), PSV Eindhoven (2019-20) e infine al Torino FC (2020-24).

Il nuovo giocatore biancoverde vanta una vasta esperienza internazionale con la squadra svizzera dopo aver partecipato a 3 Mondiali, 3 Europei e un'Olimpiade.