Non le manda a dire Rivaldo ​Vítor Borba Ferreira, al secolo semplicemente Rivaldo e, ai microfoni di Sky Sport UK, lascia andare un commento pungente e diretto rivolto al suo connazionale Neymar: "Credo in lui e il Paris Saint Germain è un grande club ma - ha aggiunto l'ex Milan e Barcallona - se vuole diventare il migliore al mondo deve andarsene da Parigi. Deve andare in un club che ha più storia e affinità con la Champions League. Se vincerà la coppa dalle Grandi orecchie o la coppa del Mondo col Brasile sarà molto più facile per lui diventare il migliore del mondo".