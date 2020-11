Il designatore degli arbitri Nicola Rizzoli, ospite de Il Club, programma del sabato sera su Sky Sport, ha commentato il difficile momento degli arbitri: "Apprezzo i toni di Marotta, è importante rapportarsi in maniera non polemica. E' giusto e doveroso ricordare che da quest'anno c'è Gianluca Rocchi, una figura che spiega ai club i cambiamenti del regolamento e ascolta le loro osservazioni, una figura che serve anche per capire le aspettative dei protagonisti, giocatori e dirigenti.. La scorsa stagione abbiamo commesso degli errori, complice anche un regolamento cambiato."."Non parliamo dei singoli, poi toccherà a me capire e valutare.Se un difensore usa le braccia per recuperare e lo fa in maniera fallosa è rigore. Il Var deve intervenire nelle situazioni oggettive, qui c'è la dinamica e le braccia sono sopra le spalle, il difensore impedisce all'attaccante di saltare. I"Nessun arbitro vuole fare presuntuoso, Var e arbitri vogliono prendere sempre la decisione giusta. In questo caso al Var sono andati alla ricerca di un dettaglio, dovevano consigliare all'arbitro di andare "on field on review". E' possibile che il Var consiglia all'arbitro di andare a rivedere tutto e l'arbitro dice no?In Inter-Parma, il mancato rigore di Perisic, ci sono due errori, del Var e dell'arbitro. L'arbitro se si rende conto di avere un dubbio può chiedere al Var di poter rivedere quello che è successo".