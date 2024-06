RMC Sport: Bentaleb del Lille avrebbe avuto un arresto cardiaco. Carriera a rischio

AFP via Getty Images

Nabil, centrocampista algerino ex Tottenham e Schalke 04 attualmente in forza alin Francia, aveva fatto perdere le sue tracce, con il club transalpino che aveva chiesto in maniera accorata di rispettare la sua privacy. Oggi, RMC Sport esce con un aggiornamento sulle sue condizioni.Bentaleb avrebbe subito unche stava disputando quel giorno. Sarebbe stato addirittura necessario l'uso di un defibrillatore accompagnato da un massaggio cardiaco.. L'operazione è andata bene, gli è stato impiantato un pacemaker-defibrillatore per stabilizzare la sua attività cardiaca, ma la sua cartella clinica sarà analizzata dallaTottenham e Schalke sono state le sue prime e più importanti squadre. cinque anni in Germania tra 2016 e 2021 con in mezzo un prestito al Newcastle. Prima del Lille, l'ultima squadra era stata l'Angers, sempre in Francia.