Dopo la sconfitta di Bologna, e la scelta del ritiro punitivo a Trigoria, la squadra si è ritrovata questa mattina per l'allenamento. Prima della seduta, sembra ci sia stato un faccia a faccia tra Di Francesco, la squadra e la dirigenza. Il tecnico abruzzese ha ribadito al gruppo che nessuno deve sentirsi sicuro del posto e che per uscire da questo momento negativo serve adesso una reazione da uomini. Per l'allenatore giallorosso saranno comunque decisive le prossime sfide contro Frosinone e Lazio