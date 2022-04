C’è sempre il Portogallo al centro di Trigoria. Nel mirino di Mourinho e Tiago Pinto è finito infatti Gonçalo Ramos. L'attaccante del Benfica, classe 2001, a segno anche nella serata speciale di Anfield dei quarti di finale di Champions League contro il Liverpool, è seguito da tempo e gli ottimi rapporti tra Pinto e il suo ex club (testimoniati dall’indennizzo per Svilar nonostante la scadenza) potrebbe aiutare la trattativa confermata dal quotidiano portoghese Record.



CIFRE - Ramos gioca da mezz’ala o seconda punta e al primo anno da titolare ha segnato 8 gol in 43 apparizioni tra campionato e coppe risultando spesso decisivo pure con l’Under 21 portoghese. Il 22 enne ha da poco firmato un contratto col Benfica fino al 2026, ma si valutano offerte superiori ai 15 milioni per Ramos che piace anche in Premier. Per la prossima stagione Mourinho vuole rinforzare il pacchetto offensivo che fin qui ha visto in doppia cifra il solo Tammy Abraham.