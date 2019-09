La Roma ci ha provato davvero, ma all'Inter di Conte era difficile dire no. Secondo quanto scoperto da calciomercato.com, Petrachi è stato a un passo da Barella tanto che era stata già "settata" la valutazione di Luca Pellegrini come parziale contropartita dell'affare. Il terzino, poi arrivato in Sardegna in prestito dalla Juve, era stato valutato 18 milioni. Quattro in meno di quanto poi è stato pagato dalla Juve nell'affare Spinazzola. Al Cagliari sarebbero andati anche Defrel oltre a un cash vicino ai 20-25 milioni. Il giocatore, come noto, però voleva solo l'Inter.



SANCHEZ - Anche Sanchez, però, è stato vicinissimo alla Roma. Il Manchester United aveva necessità di vendere e prima ancora di proporre Smalling aveva messo sul piatto il cileno. La trattativa riguardava un prestito secco con ingaggio a metà pagato dai Red Devils. Sembrava davvero tutto fatto poi però è arrivata l'Inter e il giocatore non ci ha pensato troppo a scegliere i nerazzuri.