A Roma si godono il rientro di Wijnaldum. Come riporta il Corriere dello Sport, il giocatore olandese si è reso protagonista di un test positivo con la Primavera, prendendo parte alla partitella in famiglia organizzata con i giovani giallorossi per i calciatori che non sono scesi in campo contro l'Empoli. Presenti anche i nuovi acquisti Solbakken e Llorente