La trattativa last minute intavolata tra Roma e Sampdoria è andata a buon fine: Riccardo Ciervo passa in prestito ai blucerchiati. L'esterno in queste settimane è stato aggregato alla Roma di Mourinho insieme agli altri giovani usciti dalla Primavera. In queste ore era stato vicino a vestire la maglia del Frosinone, ma l'inserimento della Sampdoria è stato decisivo nella trattativa