Il gol nei minuti finali di Alessandro Florenzi, che ha consentito alla Roma di strappare un pareggio contro la Fiorentina che non cambia di molto la situazione di classifica, ha avuto una coda piuttosto polemica. Non ci riferiamo alle parole utilizzate dal direttore sportivo Monchi, che per una volta si è sostituito al tecnico Di Francesco e ha commentato duramente l'operato dell'arbitro Banti, bensì alla contestazione che i tifosi giallorossi hanno inscenato alla stazione Campo di Marte, quando la squadra si apprestava a fare rientro nella Capitale.



Circa un 100 di persone hanno rivolto cori contro il presidente Pallotta e contro i giocatori, apostrofati come "mercenari", senza per fortuna entrare in contatto con gli stessi nonostante si trovassero sullo stesso treno diretto verso Roma. Una situazione certamente non serena, figlia della deludente partenza stagionale dei giallorossi (settimi in classifica, a -2 dalla zona Champions), che non facilita la preparazione dell'importantissima trasferta di Mosca di mercoledì prossimo per provare a ipotecare il passaggio agli ottavi di finale.