La porta della Roma dovrebbe vivere un nuovo scossone dopo gli addii di Szczesny e Alisson. Olsen, infatti, non ha convinto la dirigenza e Mirante resterà come secondo portiere. Per la prossima stagione il ds Massara ha messo nel mirino Alessio Cragno del Cagliari, che gli osservatori della Roma hanno visionato in più di un'occasione. Il 24enne è pronto per il grande salto e nell'affare dovrebbe rientrare anche il cartellino di Luca Pellegrini già in prestito ai sardi a partire da gennaio.