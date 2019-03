Bryan Cristante, centrocampista della Roma, parla a Lazio Style Channel in vista del derby coi biancocelesti: "Questa è una partita sempre particolare. Viene vissuto fortemente sia fuori che dentro al campo. Servirà entrare bene con la testa giusta. Le differenze con l’andata? Sicuramente c’è una conoscenza maggiore fra tutti noi, eravamo tanti nuovi ad inizio stagione. Stiamo facendo bene, siamo in lotta per la Champions, servirà una grande partita".