Roma, De Rossi: "Buon punto di partenza. Dovbyk fa paura a tutti". E annuncia Hermoso: "Ho sbagliato?"

non si fanno male, finisce 0-0 all'Allianz Stadium nel posticipo della 3a giornata di Serie A. Al termine della partita, il tecnico giallorossoè intervenuto a Sky Sport per commentare la gara: le sue dichiarazioni.- "Per noi era importante essere concreti, siamo rimasti compatti ed era quello che ci serviva in questo periodo pieno di pressioni. Era importante uscire da qui con qualche punto, lavoriamo con più serenità sappiamo chi siamo e chi saremo. Abbiamo visto un buon punto di partenza, non è stata una partita bellissima ma potevamo fare meglio con la palla. Giocavamo contro una squadra forte, nel secondo tempo sono enrtati giocatori incredibili".

- "Dovbyk fa paura a tutti. Thiago Motta è fortissimo, ha messo Bremer e Gatti due contro uno su Dovbyk tutta la partita. Cosi avevamo più spazio sui quinti, ma Bremer e Gatti sono fortissimi. Non è questione di comunicazione, Dovbyk si è dato da fare e adesso arriveranno anche i gol".- "Dipende che intendiamo per poco tempo. Era riferito più al mercato, sono stati inseriti giocatori buoni e non se ne possono inserire 15 all’anno. Continuando così, la Roma non ha una forbice grande con le altre grandi squadre".

- "Con l’Empoli i primi 10 minuti abbiamo fatto molto bene nella metà campo loro, poi dopo il gol ci siamo impauriti e uguale oggi. Dovremo lavorare sui nostri concetti, mettendo le nostre letture di fronte alla paura. In questi momenti bisogna analizzare anche che al 94’ Shomurodov pressava il loro portiere. La nostra paura ci fa soffrire ancora di più".- A Dazn, poi, De Rossi ha annunciato l'arrivo dia parametro zero: "Con lo staff lavorerò per trovare soluzioni e cercare di essere ancora più forti. Con alcuni giocatori lavoreremo di più, ad esempio ne è arrivato uno che non si allena da un po’ di tempo… Dovremmo lavorare un po’ per rimetterlo in condizione. Chi è? Hermoso. Sta arrivando. Quando eravamo quotati in Borsa non si potevano dire queste cose… Ancora non si possono dire? Ho sbagliato allora (ride, ndr). Qualcuno a Trigoria ci sarà e ci lavoreremo".

- De Rossi poi si è soffermato sulle prestazioni di: "Alexis è importante per noi. Per la nostra dimensione era il più importante che potessimo prendere. Nella prima fase di mercato avevamo cercato esterni più istintivi di lui e meno equilibrati, mentre ora abbiamo cercato la compattezza. Saelemaekers è molto forte in fase offensiva e difensiva, sa giocare ovunque. È un acquisto tanto importante. Sono felice per Pisilli, è un segnale per tutti. C’è spazio per tutti quelli che vanno forte in allenamento, quelli così li tratto un po’ meglio rispetto agli altri. Pisilli ha il futuro assicurato, oggi partita più che buona, è un ragazzo incredibile".