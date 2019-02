Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, ha parlato a Sky Sport dopo la sofferta vittoria ottenuta contro il Bologna: "Quando le grandi squadre vincono queste partite si fanno loro i complimenti di solito, ma a me non piace vincere così. Nel primo tempo non eravamo in campo e il Bologna che avrebbe meritato il vantaggio. Abbiamo lavorato male, commettendo tanti errori individuali, mentre nel secondo tempo ho cambiato qualcosa tatticamente e siamo migliorati. Oggi però era importante portare a casa i tre punti".