Impegnato alla LUISS di Roma nell'ambito di un corso dedicato alla figura del team manager, il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha parlato di Nicolò Zaniolo: "Bisogna mantenere Zaniolo con i piedi per terra, non si smette mai di imparare. Della maglia numero 10 a lui non me ne frega nulla. Non valuto in base a quello, è riduttivo e poi c'è ancora tanta strada da fare".