Il piano difesa è tutto da rivedere. La corsa a tre per la prima maglia da titolare del reparto di Fonseca vede oraL'accelerata è arrivata nella notte di ieri quando la Roma ha deciso di andare dritta sull'albanese cheI motivi sono due: per Smalling la situazione col Manchester è ancora ingarbugliata e per Izzo il Torino non vuole la formula del prestito con riscatto ma un conguaglio immediato. Detto che le due piste non sono ancora tramontate, e che anzi una delle due porterà probabilmente all'altro rinforzo difensivo chiesto da Fonseca,- Il ventenne albanese arriverebbe nella Capitale in prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni. In realtà i giallorossi ne potrebbero offrirePer lui è pronto un quadriennale da 1,5 milioni. Oggi si potrebbe definire l'affare anche se visti i precedenti è meglio andarci cauti. Un rinforzo importante visto che Kumbulla ha giocato per tutta la scorsa stagioneCome dicevamo però la voglia di arrivare a Smalling è rimasta immutato.totali tra prestito e riscatto mentre la Roma non vuole andare oltre i 15. Una cifra esagerata per un giocatore di 31 anni in rotta aperta col club. Così sarà lo stesso Smalling a forzare la mano con lo United come ha fatto ieri quando ha disertato la foto di gruppo.Due giorni fa la virata dopo il no per Smalling aveva portato su Torino. Cairo si era detto disponibile a trattare, il ragazzo non vedeva l'ora di trasferirsi tanto da pubblicare sui social delle fiamme giallorosse. Nel frattempo i granata chiudevano perliberando di fatto Izzo. Il problema non è tanto la richiesta economica (23-25 milioni) mache invece la Roma pretende in un'annata così complicata. L'affare può riaprirsi solo se Cairo farà un passo in avanti in questo senso.