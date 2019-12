Venerdì sera l'Inter attende la Roma in uno dei big match della quindicesima giornata. E in casa giallorossa c'è preoccupazione circa le condizioni di Edin Dzeko: il centravanti giallorosso oggi non si è allenato perché ha la febbre. Preoccupazione ma non rassegnazione, visto che il club romanista conta di rimetterlo in sesto per venerdì.



Out, invece, Kluivert e Pastore: l'olandese ha riportato un edema al flessore della coscia sinistra, mentre il Flaco lavora a parte per l'edema tra bancino e anca.