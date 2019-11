Edin Dzeko, attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nell'immediata vigilia della partita con il Napoli: "Abbiamo parlato subito dopo il match con la Sampdoria, non solo col mister ma anche col direttore. Ci hanno detto che così non andava bene, non avevamo fatto abbastanza per vincere quella partita. Poi siamo cambiati, in meglio, e speriamo di proseguire così. Non so se è una sorpresa essere davanti al Napoli, ma è ancora presto per parlare di queste cose perché c'è tanto da giocare ancora. Oggi c'è il Napoli, sia noi che loro stiamo bene. Speriamo che sia una bella partita, da vincere. Manolas? E' tornato, ho parlato con lui negli ultimi giorni. Sta tornando da un infortunio. Lo conosco bene, mi conosce bene. Speriamo che sarà una bella gara".