Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, se la Roma non dovesse qualificarsi in Champions League dovrebbe abbassare notevolmente il tetto salariale, e uno dei primi giocatori da cedere sarebbe Edin Dzeko: il suo contratto scade a giugno 2020 e comporta quasi 9 milioni di euro lordi di stipendio (4,5 netti), rendendolo il giocatore più pagato della rosa giallorossa.



Se a questo aggiungiamo la rissa con El Shaarawy dopo la sconfitta con la SPAL, sarà difficilissimo che la Roma decida di trattenere Dzeko quest'estate. Alla porta per il centravanti bosniaco ci sono diversi club, in primis l'Inter.