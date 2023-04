Rayyan Baniva è un difensore centrale alto 192 cm e ha giocato con le maglie di Mantova, Renate e Verona. Viene seguito con attenzione dal Torino e dalla Roma, come riporta Tuttosport, già dalla fine del 2022 e ultimamente sono cominciati anche i primi sondaggi con il Karagumruk, che l'aveva preso praticamente a zero dal Verona, lasciando al club di Setti una percentuale su un'eventuale rivendita. Bantya può giocare quindi con i passaporto italiano in attesa della chiamata azzurra che tanto sogna, anche se non sarebbe facile, per lui musulmano praticante, dire no a un'eventuale convocazione della Turchia. Il Karagumruk chiede non meno di 5-6 milioni di euro per privarsene, è sotto contratto fino al 30 giugno 2025