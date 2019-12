Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta 3-1 dai giallorossi contro il Verona: "E' una vittoria frutto del grande atteggiamento e dello spirito di squadra. Abbiamo giocato contro una buona squadra molto difficile da affrontare. Il Verona difende bene ed è molto aggressiva. Non abbiamo fatto un bel gioco con il pallone ma contro queste squadre l'atteggiamento è molto importante".



SU PELLEGRINI - "Chi conosce Pellegrini sa che è un gran giocatore".



SULLE IDEE DELLA SQUADRA - "Devo dire che la squadra è migliorata molto a livello difensivo. E' vero che quando siamo sicuri dal punto di vista difensivo, la squadra si sente più in fiducia".



VOGLIA DI DOMINARE - "Devo dire che noi vogliamo essere più dominatori. Mi piace molto quando la squadra gioca nella metà campo offensiva. A volte non è possibile, come oggi per le caratteristiche del Verona. A volte è più importante la profondità contro una squadra aggressiva. E' però vero che io voglio un gioco con il pallone giocando vicino alla porta avversaria".



SUGLI INFORTUNI - "Cambiato qualcosa? No. Il lavoro è lo stesso anche perché non abbiamo avuto problemi muscolari. Sono più problemi traumatici".