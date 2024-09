Roma, Hermoso "salva" Dybala: come cambiano i piani tattici di De Rossi

. Il tecnico giallorosso, consapevole della probabile partenza della Joya nella sessione estiva, ha lavorato nelle prime settimane della stagione sulIn questa direzione, tra l'altro, sono andati gli arrivi dinella finestra di mercato.Poi, però, ecco il: secondo Il Messaggero, nessuno si aspettava che questo affare non andasse in porto, e dopo le tante manifestazioni di gioia da parte dell'ambiente per aver tenuto un giocatore in grado di fare la differenza in qualsiasi momento, sono sopraggiunte problematiche più specifiche. La scarsa tenuta fisica, l'impossibilità di agire da esterno, i tanti impegni in calendario fanno di Dybala un vero e proprioNon secondo un altro grande 10 del passato, Alex Del Piero, che ha sentenziato: "Non può accettare la panchina".

Ecco allora chein certe situazioni: dalla difesa a quattro a quella a tre, ma non con Smalling, prima sempre indisponibile e alla fine ceduto in Arabia sul gong del mercato saudita, bensì con lo svincolato, accostato a mezza Serie A nel corso dell'estate eCon lui, e magari con un altro innesto in difesa (Hummels?). In quel caso, Soulé e Saelemaekers diventano quello che è la Joya con il 4-3-3: jolly a gara in corso. Un problema di abbondanza che De Rossi dovrà esser bravo a non percepire e far percepire come problema.