Non è ancora confermato, ma già nel weekend Justin Kluivert potrebbe sbarcare a Roma e raggiungere a Trigoria Bryan Cristante. Il club giallorosso, infatti, sembra aver trovato l'accordo definitivo con l'Ajax sulla base di 20 milioni più bonus per l'attaccante olandese che sta rientrando in questi minuti dalla vacanze in Spagna e potrebbe farsi vedere a Fiumicino nel weekend. Anche i media olandesi parlano di "dettagli" da limare per il buon esito dell'affare.



L'ITINERARIO - Il figlio di Patrick, visto in Italia con la maglia del Milan, è in scadenza nel 2019 con l'Ajax e ha detto sì all'offerta giallorossa anche su spinta del suo procuratore Raiola. Classe '99, Kluivert Jr è partito da Ibiza per Amsterdam ed entro il week end è atteso a Roma. Attende solo l'ok dell'Ajaz per svolgere le visite e diventare il quarto acquisto della Roma.