In un’intervista al Corriere dello Sport, Giovanni Savarese, allenatore dei Portland Timbers, club ai vertici della MLS, ha parlato anche di Daniele De Rossi. Queste le sue parole: “Negli USA tutti vorrebbero il numero 16 dei giallorossi, non ho dubbi. Ha le caratteristiche perfette per gli americani, giocatori del suo tipo piacciono molto". E la corte americana a De Rossi parte da lontano. Il capitano vorrebbe concludere la sua carriera a Roma come Totti per poi iniziarne una da allenatore, ma il contratto in scadenza fa riflettere.