C'è anche Josè Mourinho a seguire da vicino il big match della settima giornata del campionato Primavera tra Roma e Inter. Il portoghese è a bordo campo per studiare i giovani giallorossi, tra i talenti più interessanti c'è l'attaccante classe 2003 Claudio Cassano. Solo omonimo di Fantantonio, in questa stagione ha totalizzato 4 gol e 3 assist in 6 presenze.