Roma, Juric: "Dybala non può correre all'indietro, ma c'è chi fa ancora fatica a capire i meccanismi"

Prima sconfitta sulla panchina della Roma per, che cade nel big match dell'Olimpico contro l'Inter deciso da un gol di Lautaro Martinez. Nel post partita l'allenatore giallorosso ha commentato così la partita ai microfoni di Dazn: "I primi quindici minuti non mi sono piaciuti, poi abbiamo fatto bene fino al loro gol. La rete subita? E' stato un incidente, regalare un gol in questo modo è stato un peccato. Noi abbiamo avuto grandi occasioni non sfruttate, dobbiamo migliorare la qualità negli ultimi metri. Nel complesso per me abbiamo fatto un'ottima gara, limitando l'Inter per gran parte della gara".

- "Devo lavorarci molto,scambiandosi in campo con altri giocatori. Ma ci sono nuovi acquisti che ancora faticano a interpretare certe situazioni come per esempio Koné".- "L'unico modo per ricompattare l'ambiente sono i risultati, il resto è solo chiacchiere.. In questo momento i giocatori fischiati devono essere forti".