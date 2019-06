Ieri il nome di Florentino è stato accostato alla Roma. E in effetti piace molto il talento del Benfica che però potrebbe sbarcare nella capitale solo tra un anno. Il suo agente Bruno Carvalho due giorni fa ha confidato a Calciomercato.com: "Florentino sarà il migliore 6 del mondo. So che ci sono molte squadre interessate, ma abbiamo, insieme al Benfica, il progetto di rimanere in Portogallo, giocare ancora di più nella prima squadra e arrivare nella nazionale maggiore e poi dopo magari pensare in un futuro trasferimento, ma non ora.”