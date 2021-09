William Bianda, ex Roma ora al Nancy, si presenta alla stampa: "Mi stavo allenando con un gruppo di circa venti giocatori su cui l’allenatore non contava. È stato un po’ difficile. C’erano un allenatore e un preparatore, ma non era proprio una vera e propria preparazione precampionato. Più come una manutenzione fisica. Ora sono contento qui, c’è qualità in questo gruppo".