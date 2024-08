Roma, la lista dei convocati di De Rossi per il Cagliari: presente Dybala

Getty Images

Daniele De Rossi, allenatore della Roma, ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di domani contro il Cagliari, in programma alle ore 20:45.Nella lista è presente anche Paulo Dybala, come anticipato dallo stesso De Rossi in conferenza stampa, nonostante le voci di mercato e il possibile addio.Di seguito l’elenco completo:: Marin, Ryan, Svilar.: Angelino, Celik, Dahl, Mancini, Nardin, Ndicka, Sangaré, Smalling.: Baldanzi, Bove, Cristante, Le Fee, Pellegrini, Pisilli, Zalewski.: Abraham, Dovbyk, Dybala, El Shaarawy, Shomurodov, Soulé, Joao Costa.